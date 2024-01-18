زلزال اليابان.. ارتفاع أعداد القتلى وسط البحث عن مفقودين

لا تزال أصداء زلزال اليابان متواصلة والذي كان قد ضرب البلاد في ليلة رأس السنة، إذ بلغت أحدث حصيلة للقتلى 232 شخصًا، فيما لا تزال جهود البحث جارية عن 22 مفقوداً، والتي تواجه صعوبات جراء هطول الأمطار في المناطق المتضررة.

وتقع اليابان على ما يسمى بـ«حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي واحدة من الدول التي تضربها الزلازل بشكل متكرر، وقد جاء الزلزال الأخير في ليلة رأس السنة ليعكر الجواء الاحتفالية التي كان يستعد بها اليابانيون للعام الجديد.

زلزال اليابان.. المياه تعود إلى بعض المناطق

وذكر التلفزيون الرسمي في اليابان أنَّ أكثر من 50 ألف عائلة في 8 مدن وبلدات في محافظة «إيشيكاوا» لا زالت تعاني من انقطاع المياه، موضحاً في الوقت ذاته أنها قد عادت إلى نحو 20 عائلة في بعض المناطق الجبلية بمدينة «سوزو»، عقب نحو ثلاثة أسابيع من الزلزال.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان أنَّه المتوقع استمرار هطول الأمطار حتى وقت متأخر من مساء اليوم، ما يعني استمرار العراقيل أمام جهود انتشال المفقودين، على نحو يرجح أن يكون الـ22 الباقين في عداد الموتى.

إشكاليات أمام السياحة في بعض مناطق اليابان

فيما أعلن مفوض وكالة السياحة اليابانية إيشيرو تاكاهاشي أنَّ الزلزال قد ألحق أضراراً بالغة بصناعة السفر المحلية، مضيفاً أن العديد من الفنادق ومناطق الجذب السياحي لم تتمكن من العمل منذ وقوع الكارثة.

وذكر أنَّ العدد الإجمالي للسائحين الأجانب الذين يزورون اليابان لم يتأثر كثيراً بالكارثة إلا أنَّه مع ذلك، كانت هناك بعض الإلغاءات من قبل الزوار من مناطق من آسيا، مؤكدا أن الوكالة ستشارك بدورها في جهود الإنقاذ.