انتشار طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية في منطقة ضربها زلزال اليابان

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة، أن طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية في اليابان من المقرر أن تنتشر في شبه جزيرة نوتو، التي ضربها الزلزال على الساحل الغربي للبلاد، للمساعدة في جهود الإغاثة في المجتمعات التي قطعتها الكارثة.

الزلزال دمر الطرق

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطة، إن الزلزال دمر الطرق وعمليات الإجلاء عن طريق البحر صعبة، ما يعني أنه لا يمكن نقل بعض الأشخاص المعرضين للخطر، إلا عن طريق الجو.

وأشارت المصادر إلى أن من المتوقع الإعلان عن تفاصيل المهمة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، إذ لم يتم الإعلان عن الخطط بعد.

مقتل أكثر من 220 شخصًا في زلزال 1 يناير

وتأكد مقتل أكثر من 220 شخصًا في زلزال 1 يناير الذي دمر آلاف المنازل والبنية التحتية الحيوية، وانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المعزولة، كما أعاقت جهود الإغاثة الهزات الارتدادية القوية، التي يخشى رجال الإنقاذ أن تؤدي إلى انهيارات أرضية، وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني الضعيفة.

وحذرت السلطات الناجين، وكثير منهم يعيشون في مراكز الإجلاء من درجات الحرارة المتجمدة، مع تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة في الأيام الأخيرة.

والزلزال هو الأكثر دموية في اليابان منذ 2016، عندما أودت الزلازل في منطقة كوماموتو الجنوبية الغربية بحياة 276 شخصا، وتتمركز القوات الأمريكية في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، ما يمثل أكبر وجود عسكري للبلاد في الخارج.