بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة.. اعرف موعد النتيجة

أكّد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بدء عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وذلك بعدما تفقد لجان تقدير الدرجات للصف الثالث الإعدادي، بمجمع مدارس جاد علوان بدمنهور.

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم، مع جميع المعلمين مقدري الدرجات، وتمنى لهم التوفيق، موجهًا بمراعاة الدقة والحيادية خلال أعمال التصحيح، كما شدد على المراجعة الدقيقة من أجل منح كل طالب حقه خلال التصحيح.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إلى أنّ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 للشهادة الإعدادية العامة، يبلغ 116 ألفًا و689 طالبًا وطالبة

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة

ويؤدي الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة، أمام 627 لجنة، بعدد 18 إدارة تعليمية، خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير، حتى الأربعاء يناير 24 المقبل.

وتشهد محافظة البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف الإدارات التعليمية في المدارس، طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

وصرّح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، سيكون في الأسبوع الأول من شهر فبراير، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح.