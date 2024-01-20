البحيرة المسحورة بجنوب سيناء.. ألوانها تتغير 6 مرات في اليوم

من داخل أجمل بقعة بمحافظة جنوب سيناء «ارمي عملة في البحيرة المسحورة تتحقق أمانيك»، فهي أسطورة تجسدت في هيكل بحيرة تبلغ مساحتها 480 كيلومترًا مربعًا، وتبعد عن مدينة شرم الشيخ بنحو 12 كيلومترًا داخل محمية رأس محمد، تلتقي مياه البحيرة بمياه خليجي السويس والعقبة،.

يطلق أهالي البادية على البحيرة اسم بحيرة الأماني، حيث يلقون بها الحجارة بعد السباحة بها ويتمنون أمنية، ويعتقدون أنها تتحقق لهم، فحينما تتأمل في جمال البحيرة، تأخذ عقلك وتسحرك، ولكنك حينما تجلس أمام مياهها نهارًا كاملًا، ترى تغير ألوانها 6 مرات على مدار اليوم، كلما اختلفت إضاءة الشمس.

مواصفات البحيرة المسحورة

البحيرة المسحورة تعد ضحلة، وأقصى عمق لها 3 أمتار حسب حديث وليد حسن، مدير محميات جنوب سيناء لـ«الوطن» أن شاطئها يمتاز بالرمال الناعمة وقاع البحر رملي، وتتميز المنطقة بالقدسية الدينية، إذ أنه مكان وطأته أقدام الأنبياء.

خصائص البحيرة

وقال «حسن» إن منطقة البحيرة المسحورة حتى عام 1983 كانت تظهر أرضا جافة بالأقمار الصناعية، ويمكن أن يرجع ذلك لاحتوائها على مادة الرصاص أو لأسباب تتعلق بأن المياه بها تزيد وتقل كل 6 ساعات، طبقا لظاهرة المد والجذر

من أهم المعالم السياحية بمحمية رأس محمد

قال إسلام نبيل، رئيس هيئة تنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن» إنّ البحيرة المسحورة من أهم المعالم السياحية داخل محمية رأس محمد التي تعد جنة الله في أرضه وتعتبر البحيرة مصدر جذب للسياح من مختلف الجنسيات، وتتعدد أسمائها ما بين بحيرة مسحورة وبحيرة الأماني والبحيرة الشافية، إذ أنها تحوي العديد من المعادن، التي تساعد في علاج الروماتيزم، ويضعوا المريض برمالها لمدة لا تقل عن 12 ساعة ليتم شفاؤه.

بحيرة تحقق الأماني

أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه من عادات أبناء القبائل البدوية بالمحمية أن يسبحوا بالبحيرة، ثم يلقون بها الحجارة الصغيرة بعد أن يلقنوها دعواتهم وأمنياتهم، وتحولت الحجارة إلى عملات معدنية من قبل السياح الذين أصبحوا يفعلون هذا مماثلة للبدو.