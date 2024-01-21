وسائل إعلام عبرية: مشادة كلامية بين وزراء في حكومة نتنياهو

تشهد الأوساط السياسية الإسرائيلية مشاحنات واسعة بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مشادة كلامية بين وزراء حكومة نتنياهو

وبحسب القناة «12» العبرية، قالت: «في أعقاب الاجتماع المشحون للمجلس الأمني والسياسي المصغر الذي شهد مشادة كلامية حادة بين وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش موظف رفيع المستوى سمع نتنياهو يقول للوزيرة ريجيف التي هاجمت هليفي بعنف: «كل الاحترام، لقد قمت بعمل جيد».

تزايد أعداد الشهداء في فلسطين

وتشهد أعداد الشهداء في فلسطين تزايدا مؤخرا في الأعداد بعد أن زاد العدد عن 25 ألف شهيد، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصلت لليوم الـ107، فيما أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا، مساء اليوم، تشير فيه إلى أن اندلاع طوفان الأقصى كان بسبب القمع الإسرائيلي المستمر لسكان قطاع غزة والتضييق الأمني ومنع المساعدات وتحويلات الأموال.

في سياق مواز يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمات نفسية لبعض مجنديه، حيث أطلق جندي إسرائيلي النار على زميله أثناء عودتهم من قطاع غزة.