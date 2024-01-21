عالم بـ«الأوقاف»: تصدير التشاؤم على مواقع التواصل ظلم كبير للنفس

وجَّه الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، رسالة لكل متشائم فاقد الأمل من الحياة، قائلاً: «ربنا بيطبطب على قلوبنا وبيقول (بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، ده ربنا اللى بيطمنا، شوف لما حد مسؤول كبير أو حد ثري، يقولك ما تخافش أنا معاك وفي ضهرك بتعمل إيه، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيطمنك ويقولك اوعى تخاف أو تقلق».

هناك حاجة كبيرة للأمل

وأضاف «قابيل»، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «اللي بيخاف بزيادة بيبقى ظالم لنفسه، اللي بيصدر رسائل تشاؤمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فبنقوله كفاية إحنا كلنا عندنا ضغوط بزيادة، الناس جوعى وفي حاجة كبيرة للأمل».

الباقة والموبايل اللي إنت بتستخدمهم دول رزق من ربنا

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «الباقة والموبايل اللي إنت بتستخدمهم دول رزق من ربنا ليه تحول الرزق إلى رسائل تشاؤم وقلق ليك وللناس، ده ظلم كبير للنفس، وتبقى ظالم نفسك وتظلم الناس معاك»، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ».