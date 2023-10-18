مروة شتلة: مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة معدلات الطلاق (فيديو)

قالت الإعلامية مروة شتلة، إن أسباب الطلاق من فترة بعيدة كانت منحصرة في عدة أمور، منها عدم الإنجاب أو استحالة العشرة لسوء الخلق، لافتة إلى أن ما نشهده الآن من أسباب الطلاق مختلفة.

أسباب الطلاق في ظل متغيرات العصر

وتابعت «شتلة»، خلال حلقة برنامجها «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «زمان كانت الأسباب واقعية؛ لكن الأسباب الآن بسبب السوشيال ميديا وغيرها وتطلعات السيدات ومقارنة السيدات بغيرهن، شايفة فلانة دي عندها ودي بيجي لها، في سيدات كمان بتابع حياة الآخرين وممكن تكون الحياة دي مزيفة وعاوزة تعيش زيها وفي الآخر ينتهي الأمر بهدم البيت».

المتزوجون من الشباب يخربون بيوتهم

واستكملت: «المتزوجون من الشباب بيخربوا بيتهم وبيقضوا على كيان كبير وخاصة لو في أولاد، بسبب أسباب مزيفة وغير موجودة».