احذر تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم.. أضرار خطيرة لا تتوقعها

أضرار خطيرة ناتجة عن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم، كشفتها باحثة أمريكية تدعى إميلي ماكدونالد، مٌتخصصة في علم الأعصاب، إذ أكدت أنها تُؤثر على مٌوجات الدماغ وتٌربك عملها.

من العادات السيئة التي اكتسبها البعض مع استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، هو تصفح الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة وعقب الاستيقاظ، ورغم أن الأمر قد يبدو طبيعيًا إلا أن ممارسته تؤثر سلبًا على العقل بحسب نشر في موقع «روسيا اليوم».

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم

تقدم «الوطن» لقرائها بعض الأضرار الخطيرة الأخرى التي قد تحدث نتيجة تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم كالتالي:

قد يؤدي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم إلى اضطراب النوم، حيث يمكن أن تؤثر الشاشات المٌضيئة والمحتوى المٌحفز على إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يٌساعد على النوم العميق، وبالتالي، قد يصعب عليك النوم بسرعة والاستفادة من نوم جيد.

التأثير على الصحة العقلية

تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى زيادة القلق والاكتئاب، بسبب مشاهدة الصور المثيرة للغيرة والاحتقار الاجتماعي، فضلًا عن متابعة التجارب السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى انخفاض تقدير الذات والشعور بالعزلة.

تأثير على الأداء في العمل

قد يؤدي التفاعل المستمر مع وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم إلى تشتت الانتباه والتركيز في اليوم التالي، كما يمكن أن تؤثر الساعات الطويلة التي تقضيها في التصفح على قدرتك على القراءة والدراسة وأداء المهام المعقدة بشكل عام.

تدهور العلاقات الاجتماعية

يمكن أن يؤدي الانشغال المستمر بوسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم إلى تقليل الوقت الذي تقضيه في التفاعل الحقيقي مع العائلة والأصدقاء، مما يؤدي إلى انعدام التواصل الواقعي والعزلة الاجتماعية.

تجنب أضرار تصفح وسائل التواصل قبل النوم

يمكن تجنب هذه الأضرار المٌحتملة، عن طريق تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم، من خلال تحديد وقت للابتعاد عن الشاشات قبل النوم واستبدالها بأنشطة مٌهدئة مثل القراءة أو الاسترخاء والتأمل، مع الاهتمام بتعزيز العلاقات الواقعية والاجتماعية عبر التفاعل المباشر بدلاً من الاعتماد الكامل على وسائل التواصل الاجتماعي.