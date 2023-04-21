أحمد سيف عبر قناة الناس: الإسلام يحث على الفرح وعدم التشاؤم

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد سيف، إن من أجمل الأشياء في الدين الإسلامي أنه دين فرح وتفاؤل، وليس دين حزن وتشاؤم.

الفرح ليس مجرد أمر مباح

وأضاف خلال حلقة برنامج «نبي الرحمة»، والمذاع عبر قناة «الناس»، أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائمًا يوجه الصحابة لحسن الظن بالله، والفرح بفضل الله، مؤكدًا أن الفرح ليس مجرد أمر مباح، ولكنه أمر من الله في قوله تعالى: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ».

وأشار إلى أن ابن كثير، قال في تفسيره للآية، أي فليفرحوا بالذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق، لأنه أعظم ما يفرحون به.

دين الله هو العلم

وتابع، بأن عبدالله بن عباس، قال في تفسيره للآية، إن دين الله هو العلم ورحمته هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أراد أن يوجهنا للفرح بنعمة الإيمان والطاعة والتوفيق للخيرات، والفرح بسيدنا محمد لأنه سبب السعادة الكاملة في الآخرة والدنيا، وما يفرح الإنسان هو ما يربط قلبه به.