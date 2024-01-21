الاقتصاد المصري وآفاق المستقبل.. محاضرة بالمجمع العلمي غدا

يلقي الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، في إطار الموسم الثقافي للمجمع العلمي المصري، محاضرة بعنوان «الاقتصاد المصري: الواقع الراهن وآفاق المستقبل»، غدا في السادسة مساءً بمقر المجمع العلمي بميدان التحرير، وتتناول المحاضرة الوضع الاقتصادي الراهن وما يكتنفه من تحديات وآفاق المستقبل.

جدير بالذكر أن المجمع العلمي الذي يترأسه الدكتور فاروق إسماعيل، ويتولى منصب أمينه العام الدكتور محمد الشرنوبي، ينظم في موسمه الثقافي والعلمي سنويا، عددا من المحاضرات العلمية التي تتناول قضايا شتى تعكس التنوع العلمي في عضوية المجمع.