«تعليم الإسكندرية» تشارك بورشة عمل حول «مراعاة النوع الاجتماعي في التخطيط»

شارك الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، مع الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم، ممثل اليونيسيف، والدكتورة ريهام العزبي، مدير مكون التوازن الاجتماعي والاقتصاد الأخضر بالوكالة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي «GIZ»، في افتتاح ورشة عمل «مراعاة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة في التخطيط الإستراتيجي للتعليم»، وذلك بحضور الدكتورة مشيرة، مدير عام التخطيط الإستراتيجي بالوزارة، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني.

التخطيط الإستراتيجي في التعليم

وقال مدير المديرية، إنَّ ورشة العمل بعنوان «تخطيط قطاع التعليم المستجيب للنوع الاجتماعي والاقتصاد الأخضر»، يجري تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتستهدف العاملين بالمناهج والتخطيط الاستراتيجي والتعليم الفني والتدريب والتنمية المستدامة والتربية النفسية والمواد الدراسية، وتستمر الورشة لمدة 5 أيام، انطلقت اليوم لتستمر حتى الأربعاء المقبل.

الهدف من الورشة

وأوضح «أبوزيد»، أنَّ الورشة تهدف إلى تسهيل التعلم المتبادل حول تحقيق التوازن بين النوع الاجتماعي ودعم الاقتصاد الأخضر في قطاعي التعليم العام والفني، ومارس المستهدفون اليوم العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز وتحقيق الهدف العام للورشة.