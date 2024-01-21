مركز «استدامة» ينظم برنامجا تدريبيا لقيادات مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ

نفذ مركز استدامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان «تمهير»، والمُصمم للقيادات التنفيذية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وتستفيد منه 39 قيادة تنفيذية، وذلك بنظام اليوم التدريبي الكامل من الساعة 9.30 صباحًا حتى 2.30 ظهرًا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع الكفاءة المهنية والإدارية لمديري الإدارات الصحية

ويستهدف البرنامج، رفع الكفاءة المهنية والإدارية لمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمحافظة، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة.

ويُقدم البرنامج على مدار 4 أيام تدريبية من الأحد 21 حتى الأربعاء 24 يناير 2024، ويتضمن العديد من المحاور وهي الأمن القومي، والانتماء الوظيفي، والتواصل الفعال في بيئة العمل، والإصلاح الإداري وإدارة التغيير، والتميز في خدمة العملاء، والحوكمة والمتابعة الداخلية للمنظومة الصحية.

كيفية مواجهة الشائعات وسُبل التصدي لها

وتناول اليوم الأول من البرنامج محوري «الأمن القومي، والولاء والانتماء الوظيفي»، وقدمه الدكتور طاهر نصر، المحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتناول الإرهاب الفكري ومقاومته، وكيفية مواجهة الشائعات وسُبل التصدي لها، والوعي الذاتي وأهمية تعزيز الولاء المؤسسي والمجتمعي.

وفي المحور الثاني من اليوم التدريبي، جرى تناول «الاتصال الفعال في بيئة العمل»، وقدمه كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير مدرب معتمد NTA ومدرب بوزارة التنمية المحلية، واستعرض مفهوم الاتصال الفعال، وسُبل تعزيز قدارت التواصل في بيئة العمل، وأساليب استخدام التواصل في الإقناع، وفن إدارة الخلاف، كما تناول سُبل تعزيز مهارات الإنصات الفعال، وانعكاس التواصل الفعال على الإنتاجية الوظيفية.