أمين الفتوى يجيب عن سؤال متصلة حول من يرث شقيقتها

ورد سؤال إلى الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من متصلة، قالت إن أختها توفت وتركت 4 شقيقات، وأنهن كن اشترين للمتوفاة شقة في حياتها وأعطوها إياها على سبيل الهدية، فهل يرثن في الشقة وتدخل فيها العصبيات من بنت وابن عم، أم ترد الشقة لهن؟ ليجيب الشيخ علي فخر: «لا يجوز لهن تملكها لأنها صارت تركة وميراث توزع وفقاً لأحكام الشرع».

وأضاف «فخر»، بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الشقة أصبحت وراثة لأنها مكتوبة باسم أختهن، فلا يجوز أن يملكوها وحدهن دون بقية الورثة».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «ما فعلته الشقيقات مع شقيقتهن من برها وشراء شقها لها حصلن به على ثواب كبير من الله سبحانه وتعالى».