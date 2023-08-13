أمين الفتوى: أحكام الميراث الظاهرة تهدف إلى استقرار أمة الإسلام

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الله - عز وجل - أراد من أحكام الميراث الظاهرة استقرار الأمر في أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لكيلا يكون هناك صراع على الدنيا، وبالتالي بيَّن الأمر بالتفصيل لقطع النزاع بين الناس.

فخر: شروط للميراث بدونها لا يصح

وأضاف «فخر» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد، أنَّ هناك شروطاً لـ الميراث بدونها لا يصح وأبرزها أمران هما، تحقق وفاة المورث وتحقق حياة الوارث، قائلاً: «الوارث على قيد الحياة وقت وفاة المورث لأن انتقال المال من المورث للوارث يستوجب وجود حياة حقيقية أو محتملة».

شرط وجود حياة للوارث

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شرط وجود حياة للوارث سواء حياة مستقرة أو حمل مستكن حتى لو لم يولد وعندها يتم انتظار مولده فإذا ولد حياً يستحق الميراث أما إذا مات في بطن أمه فكأنه لم يكن.