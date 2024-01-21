رفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة وتحسين الخدمات بمدينة بيلا في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأهالي من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة، وصيانة أعمدة الإنارة بنطاق مركز ومدينة بيلا، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار أعمال النظافة والإشغالات بالشوارع الرئيسية

وفي هذا السياق، أجرى أيمن غالي، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من قرى مركز بيلا، استهدفت المرور على أعمال النظافة والإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق الرئيسية.

وتفقد «غالي»، أعمال النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة بنقاط التجميع بعدد من القرى، مؤكداً حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المتابعة الميدانية للإشغالات، وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المُكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مراكز ومدن المحافظة، ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، مشيراً إلى أنّ المحافظة تولي اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والقمامة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات المقدمة لمواطني بيلا.

إزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات

وكلّف «غالي»، بإزالة كافة التعديات والمخالفات التي تُعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المُخصصة لهم.

ومن ناحية أخرى، قام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات المحلية برفع التراكمات والمخلفات والأتربة وتفريغ صناديق القمامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالمدينة والقرى، ورفع المخلفات بجميع أنواعها والتخلص منها ووضعها بالمقلب العمومي بالمدينة، لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بكافة الخدمات، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى، لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة

كما تمت صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بعدد من الطرق والشوارع بالقرى والمدينة، وجار الاستكمال لرفع كفاءة الإنارة بمداخل القرى والعزب، في إطار خطة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.