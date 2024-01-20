فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في بيلا بكفر الشيخ للصيانة.. المواعيد

أعلنت شركة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا، اليوم السبت، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 مساء من نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المغذي رقم 1 بمدينة بيلا.

فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا

وذكرت هندسة الكهرباء، في بيان لها، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «بنك الإسكان - هندسة الري - السيد الشيخ»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وتهيب هندسة كهرباء بيلا، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المُشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.