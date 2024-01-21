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الكاتبة سما مدحت تستعد لطرح كتاب «حالة خاصة» بمعرض الكتاب

كتب:

خالد فرج
07:05 م | الأحد 21 يناير 2024
سما مدحت

سما مدحت

تستعد الكاتبة سما مدحت لطرح كتابها الجديد «حالة خاصة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

وقالت سما في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كتابها الجديد يتضمن قصصا قصيرة في هيئة مشاهد، إذ حرصت على سرده باللغة العربية الفصحى والحوار بالعامية المصرية كي يكون سهلاً في استقباله من جانب القارئ، بحسب قولها.

سما مدحت تتحدث عن كتابها الجديد

وأضافت: «هذه المشاهد تمزج بين الحب والحزن والقهر والخذلان والظلم والوحدة وفقدان الشغف والكثير من المشاعر الإنسانية التي يعيشها الإنسان على مدار سنوات عمره».

نبذة عن أعمال الكاتبة سما مدحت

يذكر أن سما مدحت صدر لها قصتين قصيرتين عامي 2017 و2018 تحت عنوان «أنثى تتحدى الصعوبات» و«حين نلتقي»، بالإضافة لروايات «أنغام المرض، قول للزمان، ليالي برائحة الفانيلا». 

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