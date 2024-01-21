عضو بـ«الشيوخ»: مصر لن تسمح بالمساس بوحدة أراضيها

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، مضيفا أن اللقاء هدفه تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الأوضاع الإقليمية.

مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي

وأكد فهمي، فى بيان له اليوم الأحد، على قدرة مصر في الدفاع عن أمنها القومي حتى خارج حدودها ودعم الدول الأشقاء ورفض أي اعتداء عليهم وذلك فيما يتعلق بالتغييرات الإقليمية، مشددا على أن مصر حريصة على دعم الصومال ولن تسمح بالنيل من استقراره وخاصة في ظل انتهاك الجانب الإثيوبي لأرض الصومال.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا فتحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، مؤكدا رفض مصر التدخل في شئون الصومال ولن تسمح بالمساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس الصومالي.

الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية

وشدد فهمي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها.

وأشار النائب إلى أن العلاقات التي تشهدها مصر منذ القدم مع دولة الصومال وطيدة، وما قدمته مصر خلال السنوات الماضية من مساعدات حكومية، إذ أطلقت مصر مبادرات ومشاريع تهدف إلى دعم قطاع التعليم في الصومال من بينها، مشروع المساعدات العينية للطلبة من ذوي الدخل المحدود في مدارس الحكومية المصرية، وتغطية مصاريف الطلبة المسجلين في برنامج البعثات الجامعية خارج الدولة، ومبادرات تحسين الظروف المادية للطلبه المحتاجين وتمكينهم من مضاعفة جهدهم وزيادة تحصيلهم العلمي.

ولفت إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال لتصل في 2021 إلى 66.3 مليون مقابل 60.1 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1.3 مليون دولار خلال 2021 مقابل 5.7 مليون دولار خلال 2020 بنسبة انخفاض 77.9%.