وزيرة التخطيط تتابع خطة تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع مها عبدالرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بحضور المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة.

وأكدت هالة السعيد ضرورة تطوير العمل بالشركة وتعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للشركة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

التنسيق بين مشروعات الصندوق السيادي وخطط الشركة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التنسيق بين مشروعات الصندوق السيادي وخطط الشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير منطقة وسط البلد وضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتحقيق أعلى استفادة من الأصول العقارية المملوكة للشركة.

الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين

وشددت السعيد ان الصندوق السيادي يسعي لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصول استثماريه وفرص واعدة من جانبها قدمت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عرضًا للمحفظة الاستثمارية للشركة، وأهم الخطط التي يجري تنفيذها لتطوير أداء العاملين وتحقيق أعلى العوائد من الأصول التي يصل عددها إلى 8543 وحدة عقارية على مستوى محافظات الجمهورية.