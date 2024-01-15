وزيرة التخطيط: إنشاء مجلس المهارات القطاعية لوضع خطط تطوير التدريب المهني

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنشاء مجلس المهارات القطاعية، وهو مجلس منبثق عن المجلس القومي للأجور، وينضم لعضويته العديد من الوزراء المعنية حقائبهم الوزارية وقطاعتهم بالتدريب المهني، وهي وزارات التخطيط والعمل والتربية والتعليم، والمالية وقطاع الأعمال، وجهازي التنظيم والإدارة والتعبئة العامة والإحصاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لإطلاق مشروع «مهني 2030» لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل الذي عقدته اليوم الاثنين، وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والتعليم والمالية وقطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت أنَّ «مجلس المهارات القطاعية» يستهدف مناقشة خطط التدريب المهني، وكذلك سيطلع على الإحصاءات والبيانات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بشأن حصر الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل، وإعداد الخريجين الفنيين والعمالة المهارية والحرفية للبدء في وضع خطة استثمار هذه العمالة في المهن المهارية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنَّ تطوير التعليم الفني سينعكس بالإيجاب على مستقبل سوق العمل في مصر، مؤكّدة أنَّ فكر الدولة المصرية والجمهورية الجديدة التي وضع أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتجه نحو التوسع في الاستثمار في البشر وتحقيق المستهدف من رؤية استراتيجية التنمية المستدامة في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.