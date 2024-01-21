اقرأ في عدد «الوطن» غدا: البحر الأحمر.. جنة على أرض مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: لن نسمح بتهديد الصومال.. «ومحدش يجرب مصر»

الرئيس: جاهزون لتطوير علاقاتنا مع الأشقاء الأفارقة والعرب ونسعى للبناء والتنمية والتعمير.. و«شيخ محمود»: نرغب في العمل مع مصر لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية

نواب: رسائل «السيسي» واضحة والبرلمان العربي: مذكرة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال تهديد لأمننا

دبلوماسيون: زيارة رئيس الصومال تعزز العلاقات المشتركة والسلم والأمن في القرن الأفريقي

بلال الدوي: «المُعارضة» و«الديناصور».. وزير السياحة أمام «الشيوخ»: نستهدف جذب 30 مليون سائح

وزير السياحة أمام «الشيوخ»: نستهدف جذب 30 مليون سائح

«عيسى»: يجب تعديل قانون «شركات السياحة» لفتح المجال أمام الرخص الجديدة وزيادة المنافسة

«المالية»: 2.2 مليار جنيه دعما لرواتب العاملين بالصناديق الخاصة

«معيط»: الدولة حريصة على تحسين دخولهم لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة للبعد الاجتماعي

منتخب مصر يواجه كاب فيردى فى الفرصة الأخيرة لحسم الصعود لدور الـ16

«الأوقاف» تستعد لـ«رمضان» بتكثيف الأنشطة الدعوية وتنفي تحديد مدة التراويح

اختيار مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية البحر الأحمر

جنة على أرض مصر.. منتخب «قصار القامة» أبطال التحدي

مشروعات للنهوض بحياة المواطنين وتعزيز السياحة

الصفحة الثانية

«البحر الأحمر».. جنة على أرض مصر

«المشروعات القومية».. تكلفت 50 مليار جنيه للنهوض بحياة المواطنين

«حياة كريمة».. تنفيذ 3705 بيوت وقوافل علاجية لجميع التخصصات بالمجان لخدمة الأهالي

«جزيرة شدوان».. أرض النضال تتحول لأهم مقصد سياحي

«سليمان»: إزالة مناطق تحت مخرات السيول والأماكن الجبلية ونقل سكانها إلى أخري آمنة

اللواء عمرو حنفي: تسليم عقود أصحاب الورش والمحلات بمدينة الحرفيين

المحافظ: افتتاح أكبر مصنع للقوارب واليخوت.. وكرنفالات احتفالية بالعيد القومي

الصفحة الثالثة

«السيسي»: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال وسندافع عن أشقائنا.. «محدش يجربنا» ومصر لا تبغى إلا البناء والتعمير

الرئيس يبحث مع نظيره الصومالي تطوير العلاقات بين البلدين.. ودعم جهود «مقديشو» لتحقيق الاستقرار والتنمية

مستعدون دائما لتطوير علاقاتنا مع أشقائنا في أفريقيا والدول العربية

«شيخ محمود»: مصر حليف تاريخي.. ولدينا إمكانيات وفرص كبيرة ولن نسمح لأي دولة بالاستيلاء على أراضينا بما في ذلك إثيوبيا

نواب: رسائل «السيسي» واضحة.. ورفض مصري قاطع للتدخل في شئون الصومال

دبلوماسيون: زيارة «شيخ محمود» للقاهرة تعزز السلم والأمن في القرن الأفريقي

الصفحة الرابعة

أول فريق كرة قدم يحصد لقب كأس العرب في نسخته الأولى.. واللاعبون يحلمون بالأولمبياد

منتخب «قصار القامة» أبطال التحدي

ثاني منتخب بالمنطقة.. الريادة مصرية وتشجيع الأمهات سر النجاح.. واهتمام الدولة بالرياضة ذلّل العقبات

«أم محمود»: سعادتي بتكمل لما بشوف ابني ناجح.. و«أم أسامة»: نفسي أشوفه أشهر لاعب في العالم

حكام لإدارة مباريات دوري كرة القدم والأسبوع الأول في بورسعيد

«الشباب»: إتاحة المنشآت الرياضية للتدريب وتلبية متطلبات واحتياجات المنتخب

الصفحة الخامسة

«محمود»: «نسعى لتحقيق الدوري.. وبحلم ألعب كأس العالم.. ووالدتي سند ليا»

«وليد».. موهبة في تسجيل الأهداف وأحسن لاعب في بطولة المغرب

الصفحة السادسة

لماذا يُغيّرون عقائدهم العسكرية؟

رئيس الاتحاد: دعم «السيسي» غيّر نظرة المجتمع لـ«الأقزام» بإدراجهم ضمن القانون «إعاقة حركية»

الصفحة السابعة

منتخب مصر يواجه كاب فيردي من أجل حسم الصعود لدور الـ16

«فيتوريا» يجهز القوة الضاربة.. ومدرب «القروش» يراوغ

الفوز على كاب فيردي يضمن صعود مصر كثاني المجموعة

التعادل مع كاب فيردي يضمن الصعود وصيفا للمجموعة في حالة تعادل منتخبي موزمبيق وغانا

الهزيمة من كاب فيردى بفارق هدف وتعادل منتخبي موزمبيق وغانا سلبيا يضمن الصعود كثاني المجموعة

في حالة التعادل مع كاب فيردي وفوز أي من منتخبي موزمبيق أو غانا تدخل مصر في حسبة برمة للصعود ضمن أفضل 4 ثوالث للمجموعات الست.

الصفحة الثامنة

رحلات لـ«الماميز» فقط في إجازة «نص السنة»

«الأستاذة فاطمة».. محامية تدافع عن أهالي قريتها مجاناً: حقهم علىّ

فرحة الأمهات برحلات الإجازة «قفّلى على كل المواضيع»