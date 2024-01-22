سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك

سجل سعر الدينار الكويتي استقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك، إذ سجل سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري 100.19 جنيهًا للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر صرف الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك، بحسب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك في البنك الأهلي المصرية 99.29 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-1-2024، في البنك المركزي المصري 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الاثنين 22-1-2024 في بنك مصر 99.97 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 ببنك القاهرة، 100.72 جنيه للشراء، 100.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للبيع، و100.68 جنيه للشراء.