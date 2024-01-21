سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم بالبنوك

سجّل سعر الدينار الكويتي استقرارا مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-1-2024 بالبنوك، إذ سجل سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري 100.19 جنيهًا للشراء، 100.54 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي بختام تعاملات اليوم الأحد 21-1-2024 بالبنوك أمام الجنيه المصري، بحسب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 في البنك الأهلي المصري 99.29 جنيه للبيع، و100.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار، بنهاية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في بنك مصر 99.97 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم ببنك القاهرة للبيع نحو اليوم الأحد 100.72 جنيه، وللشراء 100.66 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB 97.30 وللشراء 100.68 جنيه.