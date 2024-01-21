قيادي بالشعب الجمهوري: دعم مصر للصومال انطلاقا من شعورها بالمسئولية تجاه أشقائها

قال عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية، حمل رسائل عديدة، أهمها أن مصر دولة ذات سيادة ومكانة كبيرة، وحريصة كل الحرص على دعم أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية بشكل كامل وخاصة دولة الصومال الشقيقة.

وأكد رزق في بيان اليوم، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة دعما للأشقاء في القارة الإفريقية، بما يؤكد صلابة دورها الذي تقوم به إقليميا، فضلا أنها لم ولن تتوان لحظة عن دعم الأشقاء في كافة الدول، باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب والأفارقة، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك تكون دائمًا أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.

دعم مصر للأشقاء في إفريقيا

ولفت القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الصومال تشهد توقيتا شديد الحساسية لما تواجهه من انتهاك لسيادتها على أراضيها، مؤكدًا أن إقليم أرص الصومال جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، ومحاولات إثيوبيا للتدخل في الشأن الصومالي «مرفوضة»، كونها تزعزع استقرار المنطقة.

وأوضح «رزق»، أن مصر دائمًا سباقة في دعم الأشقاء، ومن ثم كان حرصها على دعم سيادة الصومال على كامل ترابه، ورفض الاتفاق المزعوم الذي من شأنها تقويض أمن منطقة القرن الإفريقي، وزيادة حدة التوتر، مؤكدًا أن مصر تدعم وتساند إعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة.

وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وتحرص على مصالح الشعب الفلسطيني الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، مشددًا على أن مصر حريصة على دعم الصومال ووحدتها والتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها ولن تسمح لأحد بتهديدها والنيل من استقرارها.