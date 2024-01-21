احفظها عندك.. جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي
كتب:
نانسي علي
05:10 م | الأحد 21 يناير 2024
منتخب مصر
عندما تدق الساعة العاشرة مساء غد الاثنين، ستتوجه أنظار الملايين نحو ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، بكوت ديفوار، لمتابعة المباراة المصيرية التي تجمع منتخب مصر بنظيره كاب فيردي، لتحديد المتأهلين من المجموعة الثانية للدور التالي بكأس الأمم الأفريقية، ما يجعل بحث الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة قيد البحث المستمر.
مصر تدخل اللقاء، بحثا عن كسر نحس التعادلات الذي يلازم الفراعنة منذ بداية البطولة، بعد التعادل أمام كل من موزمبيق وغانا، في الجولتين الأولى والثانية، ما يجعل الفوز أمام كاب فيردي، الذي ضمن تأهله متصدرا للمجموعة، هدفا أساسيا أمام أبناء روي فيتوريا.
جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي بكأس الأمم الأفريقية
وأعلنت عدد من القنوات المفتوحة الحاصلة على حقوق بث بطولة أمم أفريقيا، إذاعة مباراة مصر وكاب فيردي، والتي يأتي ترددها على النحو التالي:
- قناة 5Stars HD:
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 11430.
- قناة Sport TV
القمر الصناعي: Hispasat 30w
التردد: 12207
- قناة 5Gold:
القمر Amos 4W:
التردد: 11551
قناة 5Live HD
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10840
قناة Max sport:
القمر الصناعي: Bulgariasat 1.9E
التردد: 12418
- قناة 5Plus HD
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد: 10969
- قناة Max sport:
القمر الصناعي: Hellasat 39E
التردد: 11595
قناة TV 8.5 HD:
القمر الصناعي: Turksat 42E
التردد: 12356
قناة 5Sport hd:
القمر الصناعي: Amos 4W
التردد 11103
قناة ziggo sport HD
القمر الصناعي: Astra 23E
التردد: 12129
ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية
ويحل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة، برصيد نقطتين، خلف كاب فيردي المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطة وحيدة، وهو نفس رصيد منتخب موزمبيق صاحب المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية.