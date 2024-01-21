احفظها عندك.. جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

عندما تدق الساعة العاشرة مساء غد الاثنين، ستتوجه أنظار الملايين نحو ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، بكوت ديفوار، لمتابعة المباراة المصيرية التي تجمع منتخب مصر بنظيره كاب فيردي، لتحديد المتأهلين من المجموعة الثانية للدور التالي بكأس الأمم الأفريقية، ما يجعل بحث الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة قيد البحث المستمر.

مصر تدخل اللقاء، بحثا عن كسر نحس التعادلات الذي يلازم الفراعنة منذ بداية البطولة، بعد التعادل أمام كل من موزمبيق وغانا، في الجولتين الأولى والثانية، ما يجعل الفوز أمام كاب فيردي، الذي ضمن تأهله متصدرا للمجموعة، هدفا أساسيا أمام أبناء روي فيتوريا.

جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي بكأس الأمم الأفريقية

وأعلنت عدد من القنوات المفتوحة الحاصلة على حقوق بث بطولة أمم أفريقيا، إذاعة مباراة مصر وكاب فيردي، والتي يأتي ترددها على النحو التالي:

- قناة 5Stars HD:

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11430.

- قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30w

التردد: 12207

- قناة 5Gold:

القمر Amos 4W:

التردد: 11551

قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

قناة Max sport:

القمر الصناعي: Bulgariasat 1.9E

التردد: 12418

- قناة 5Plus HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

- قناة Max sport:

القمر الصناعي: Hellasat 39E

التردد: 11595

قناة TV 8.5 HD:

القمر الصناعي: Turksat 42E

التردد: 12356

قناة 5Sport hd:

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد 11103

قناة ziggo sport HD

القمر الصناعي: Astra 23E

التردد: 12129

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية

ويحل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة، برصيد نقطتين، خلف كاب فيردي المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطة وحيدة، وهو نفس رصيد منتخب موزمبيق صاحب المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية.