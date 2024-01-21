تشهد ورش أسوان للسكك الحديدية، عملية تطوير على كافة مستويات السلامة والأمان، من خلال خطة تهدف إلى تحديث ورفع كفاءة الصيانة، وتعزيز السلامة والأمان وزيادة الإنتاجية.

وتفقد وزير النقل، اليوم في إطار فعاليات شهر الصيانة والدعم الفني في السكك الحديد، إذ يجري تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات؛ لتعزيز أهمية الصيانة والدعم الفني في قطاع السكك الحديدية.

وترصد الوطن 10 معلومات، عن مشروع تطوير ورش السكك الحديدية بأسوان، وفقًا لبيانات المحافظة اليوم.

1. تركز خطة تطوير الورش على 4 محاور رئيسية: تطوير المباني وتجهيزها بأحدث المعدات، وإمدادها بالعناصر البشرية المؤهلة، وحوكمة قطع الغيار، وربط الورش بمنظومة إلكترونية محكمة.

2. تأهيل وتدريب العناصر البشرية الجديدة من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، ويتم تثقيف وإعادة تأهيل العناصر الحالية.

3. العنصر البشري يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

4. رفع الحالة الفنية للقطارات قبل خروجها وتوسيع أعمال الصيانة.

5. توفير قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقًا للمواصفات الفنية.

6. تنفيذ أعمال التطوير بالورشة، بالتعاون مع النيل العامة للإنشاء والطرق، وتشمل إنشاء ورشة جرارات ووحدات متحركة وورشة عربات ومشاريع أخرى.

7. نسبة أعمال التطوير بالورشة بلغت 85%، ومن المتوقع الانتهاء منها في 31 مارس 2024.

8. يجري العمل على إنشاء هنجر لتخزين القطارات في حوش السد العالي.

9. الخطة الشاملة لتطوير الورش تشمل تطوير 33 ورشة قائمة، وإنشاء 5 ورش جديدة.

10. يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة؛ للحصول على خبرات في صيانة ودعم الوحدات المتحركة.