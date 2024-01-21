مواعيد حجز شقق الإسكان المتميز وبنك التعمير في الصعيد

أتاحت وزارة الإسكان برئاسة الدكتور عاصم الجزار، خلال الساعات الماضية التسجيل لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير في الصعيد، للراغبين في التقدم إلكترونيا لحجز حجز شقق الاسكان المتميز بالعبور الجديدة وأسيوط، موضحة كافة الاشتراطات والقواعد والضوابط والأسعار الخاصة بالوحدات المختلفة.

حجز شقق الإسكان المتميز وبنك الإسكان والتعمير في الصعيد

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن شقق الإسكان المتميز شقق، وبنك الإسكان والتعمير في الصعيد غدًا الاثنين، وفقا لتقرير صدار عن وزارة الإسكان و المجتمعات العمرانية:

- 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات بمدينة العبور الجديدة، ومشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بالعبور الجديدة وأسيوط الجديد.

- مساحات الوحدات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً.

- التقديم يكون بنظام أسبقية الحجز عبر الموقع الالكتروني.

- أسعار الطرح هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة.

- مقدم شقق العبور هو 60 ألف جنيه للوحدة.

- سعر متر الشقق بمدينة أسبوط الجديدة هو 6520 جنيها.

- مقدم شقق أسيوط الجديدة هو 50 ألف جنيه للوحدة.

- يستمر الحجز الإلكتروني لشقق العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حتى 11.59 مساء.