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«الإسكان» تفتح باب الحجز الإلكتروني لوحدات العبور وأسيوط بعد قليل

كتب:

أيمن حمزة
08:08 ص | الأحد 21 يناير 2024
الإسكان تفتح باب الحجز الإلكتروني الوحدات العبور الجديدة وأسيوط الجديدة في العاشرة من صباح اليوم

الإسكان تفتح باب الحجز الإلكتروني الوحدات العبور الجديدة وأسيوط الجديدة في العاشرة من صباح اليوم

يفتح الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، أبوابه لاستقبال المواطنين المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة على أن يستمر حتى تمام الساعة حتى 11.59 مساءا.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّ عدد المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة بلغ 38 ألفًا و924 مواطناً تقدموا لحجز الشقق كاملة التشطيب والمتاحة للحجز بمشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة، ومشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة.

وأكّد أنَّ الوزارة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أعلنت عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً بنظام الحجز الإلكتروني من خلال أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

كان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أعلن أن الطرح شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة بمشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث، وتقدم لحجزها 33121 مواطنا، وطرح 80 وحدة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بمشروع إسكان المستقبل وتقدم لحجزها 5803 مواطنين.

وكان الدكتور حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية أشار إلى أنَّ أسعار المتر المربع بالوحدات السكنية بمدينة العبور الجديدة يبلغ 7 آلاف و245 جنيهًا بمقدم 60 ألف جنيها للوحدة.

وأوضح أنَّ سعر المتر المربع بمدينة أسيوط الجديدة بلغ 6 آلاف و520 جنيهًا، وبمقدم 50 ألف جنيها للوحدة السكنية، على أن يستمر الحجز الإلكتروني الوحدات بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حتى 11.59 مساء، من خلال الحساب الخاص بكل متقدم، بنفس أكواد الوحدات المنشورة بكراسة الشروط والمواصفات ، والتي حصل عليها المواطن من خلال بنك التعمير والإسكان.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.