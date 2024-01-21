خطوة بخطوة.. تعرف على طريقة حجز وحدات الإسكان المتميز في العبور وأسيوط

ساعة ونصف تقريبًا تفصلنا عن فتح باب التقديم الإلكتروني لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، والتي يبدأ حجزها عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان في تمام الساعة 10 صباح اليوم الأحد، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الحجز الإلكتروني والطرح الجديد وهي كالتالي:

1- فتح الصفحة الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان في تمام الساعة 10 صباحًا لاستقبال المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، على أن يستمر الحجز حتى تمام الساعة حتى 11.59 مساء، لإتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين المتقدمين الحجز لهذا المشروع.

2- يتم الحجز الإلكتروني لمن سددوا جدية الحجز فقط بنظام الحجز الإلكتروني من خلال أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

3 - يستمر الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتميز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة حتى 11.59 مساء للتيسير على المواطنين من خلال الحساب الخاص بكل متقدم، بونفس أكواد الوحدات المنشورة بكراسة الشروط الخاصة بالطرح، والتي حصل عليها المستفيد خلال سداد قيمة جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

4- فور الانتهاء من الحجز الإلكتروني يتمّ استكمال سداد قيمة الوحدات السكنية طبقا للجداول المعلنة، وحسب اختيار المستفيد لنظام السداد طبقا للملائة المالية لكل متقدم.

5- لا يتسلم المواطن للوحدة السكنية بالمشروع قبل سداد 30% من قيمة الوحدة السكنية الفائز بحجزها، من خلال وزارة الإسكان، ويتمّ سداد باقي قيمة الوحدة السكنية على أقساط ميسرة ربع سنوية، على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات حسب رغبة المستفيد، وهذا بخلاف سداد قيمة الرسوم الإدارية ومجلس الأمناء ووديعة الصيانة.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تبدأ من 63 إلى 93 متراً بنظام الحجز الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.