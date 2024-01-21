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«الإسكان»: ربط خط المياه المغذي للمنطقة الحرة و«عتاقة الصناعية»

كتب:

أيمن حمزة
01:13 م | الأحد 21 يناير 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال الربط النهائي لعملية إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 ملي متر، المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول 5200 متر، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة المرافق طريق السويس العين السخنة، والطريق الدائري بقيمة إجمالية تخطت 68 مليون جنيها، والتي تعد إضافة جديدة لمرافق المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ولاسيما قطاع مياه الشرب وذلك بتطوير الخط الناقل قطر 900 ملي متر، مؤكدة أن المرافق أساس التنمية، وأن الجهاز يتطلع لمزيد من فرص الاستثمار الواعد بالمنطقة بعد الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية، ووزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مبادة سكن لكل المصريين

وفى ذات السياق، استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، المهندس مصطفي عبداللطيف، مسئول وحدة الدعم الفني بالوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان ومعدلات التنفيذ بالسويس الجديدة، خاصة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعدد 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية.

وتفقد مسؤولو الإسكان، موقع تنفيذ الإسكان موقع رقم 1 بعدد 55 عمارة، وموقع رقم 2 بعدد 31 عمارة، وتم مراجعة أعمال التنفيذ، طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، والمهندس باسم سمير، مدير إدارة الإسكان والمشروعات.

وتمت متابعة ما وصلت إليه نسب تنفيذ الأعمال المدنية بالعمارات وجودة التشطيبات الداخلية، وموقف الطرق بالمشروع، وتم التأكيد على ضرورة إستكمال الأعمال بنفس الجودة وطبقا للجدول الزمني للمشروع.

تنفيذ أول مدرسة «stem» بالمرحلة العاجلة

واستقبلت المهندسة أسماء مخلوف، مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالسويس للمعاينة علي الطبيعة لمقترح موقع أول مدرسة stem بمدينة السويس الجديدة، والإطلاع على موقع تنفيذ أول مدرسة تعليم أساسى بالمرحلة العاجلة بالمدينة، والتي بلغت نسبة الانجاز بها 40٪ وتضم 33 فصلا، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

جدير بالذكر أن مدارس STEM تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والإختراع، كما أنها تهدف إلى تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.