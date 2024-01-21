رامي إمام عن تكريم والده: ليلة تاريخية في حياة أسرتنا

أعرب المخرج رامي إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بتكريم والده الزعيم عادل إمام في إحدى الفعاليات الفنية.

وكتب رامي إمام قائلا: «ليلة تاريخية مؤثرة جدًا في حياتي وفي حياة أخويا وفي حياة أسرتنا جميعا.. ليلة تكريم عادل إمام.. ليلة تكريم الفن المصري.. رأيت الحب والمحبة والسعادة والفرحة والبكاء ورد الجميل في وجوه جميع الحاضرين.. تأثرت جدًا بهذا المشهد البديع والعظيم.. شكراً جزيلاً.. عاوز كمان أشكر من القلب جميع الناس، من المحيط إلى الخليج، اللي بعتولي رسائل غالية ومؤثرة جدًا، بتهنيني على هذا التكريم.. شكراً جزيلاً».

وأضاف «رامي»، قائلا: «وأخيراً.. شكراً أبي وأمي .. شكر لا يوفيكم حقكم.. شكراً على حرصكم الدائم على تربيتنا أحسن تربية وزرعكم بداخلنا الحب والخير والاحترام والإخلاص في العمل والاعتماد على الذات وقيمة الأسرة.. شكراً مليون سنة لقدام، لأن برغم كل ظروف ومصاعب ومتاعب الحياة إلا أنكم كنتم، وما زلتم، السند الحقيقي لنا في الحياة.. ربنا يحفظكم ويخليكوا لينا وتشوفوا أحفاد أحفادنا».