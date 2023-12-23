رامي إمام يكشف سبب بكائه مع شقيقه محمد في كواليس تصوير «أبو نسب» (فيديو)

كشف المخرج رامي إمام، كواليس لقائه مع شقيقه الفنان محمد إمام، بآخر أيام تصوير فيلم «أبو نسب»، والذي نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وانطلق عرض الفيلم في دور السينما وتجاوز 4 ملايين جنيه في أقل من 48 ساعة من طرحه.

كواليس تقبيل محمد إمام يد شقيقه

وأوضح «إمام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقيقه محمد تربي على يديه، والعمل معه مسؤولية كبيرة قائلاً: «محمد اتولد على إيدي.. فلما أكون واقف بوجه محمد كنجم وأشتغل معاه كأخوه فهي مسؤولية كبيرة وحصلي فلاش باك للطفولة لما محمد قبل إيدي في آخر يوم تصوير وبكيت».

وأضاف أن المخرج هو المسؤول عن العمل ليخرج بشكل جيد، لافتًا إلى أن المسؤولية تكون أكبر عندما يكون بطل العمل نجم بحجم محمد إمام، ونجح في الوصول للنجومية، بالإضافة إلى أنه شقيقه الأصغر، ويحاول أن يحافظ معه على ما وصل إليه من قبل.

أبطال الفيلم

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، علاء مرسي، ماجد الكدواني، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم أحمد سعد، ماجد المصري، محمد ثروت، من تأليف أيمن وتار واخراج رامي إمام.