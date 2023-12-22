رامي عادل إمام بعد تعاونه مع شقيقه «محمد» في «أبو نسب»: نجوميته فخر لأسرتنا

أعرب المخرج رامي إمام، عن سعادته بتعاونه مع شقيقه الفنان محمد إمام خلال فيلم «أبو نسب»، والذي ينافس به في موسم أفلام رأس السنة.

نجومية محمد إمام

وأوضح «رامي»، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن نجومية الفنان محمد إمام الحالية هي فخر له ولأسرتهم، مشيرًا إلى أنه كان يتحمل مسئولية نجم أمامه في الفيلم وليس مجرد شقيقه، لافتًا إلى أن المسئولية كانت مضاعفة وصعبة عليه خاصة بعدما حقق نجاحا جماهيريا كبيرا مع الجمهور بمختلف أعماره.

وأضاف المخرج رامي إمام، أن الفنان محمد إمام دائمًا ما يعمل على تطوير نفسه ومهاراته، قائلًا: «محمد بيذاكر النص كويس أوي ولغة الحوار، وأنا بحب خطواته اللي بيتبعها بقاله سنين واللي النهارده أصبح في مكانة يستحقها».

أبطال فيلم أبو نسب

فيلم «أبو نسب»، من بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ومحمد لطفي، ومحمد رضوان، وعلاء مرسي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.