هل يمكن نقل مقر الاتحاد الإفريقي خارج إثيوبيا؟.. رئيس «المجلس المصري» يجيب

أجاب السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، على سؤال «من مع إثيوبيا ومن ضدها؟»، مشيرًا إلى أن هناك تنافس وصراع بين الدول القطبية، والآن ظهر دور الدول الإقليمية في القارة الإفريقية، وهو دور محوري، مثل دور السعودية والإمارات وتركيا، بجانب الدور المصري التاريخي، وهذا يحدث نوعا من الاستقطاب داخل القارة، وكذلك الدور الإسرائيلي المتصل بالقارة، حيث تسعى بكل الطرق إلى دور متميز مع دور القارة.

إثيوبيا استطاعت أن يكون لها دور

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «الخلاصة» المذاع على شاشة «المحور»، إن إثيوبيا استطاعت أن يكون لها دور ببعض الدول في الدول العربية والقارة الإفريقية.

إسرائيل لها علاقات متميزة مع إثيوبيا

وذكر أن إسرائيل لها علاقات متميزة مع إثيوبيا وعدد من الدول بالقارة الإفريقية، ومن هناك يتضح أن المسائل المعلقة بالملفات الاقتصادية والتجارية تشهد صراعات واستقطابات داخل القارة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وحول نقل مقر الاتحاد الإفريقي، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى خارجها، قال: «من الصعب جدًا الحديث عن نقل مقر الاتحاد الإفريقي من إثيوبيا، ولكن السودان انسحب من الإيجاد، وهناك أزمات داخل الإيجاد الفترة الأخيرة».

وذكر أن إثيوبيا انتهكت سيادة الصومال ووحدة أراضيها، وما حدث تدخل في الشأن الداخلي الصومالي.