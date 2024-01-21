قيادي بـ«مصر أكتوبر»: توقيت لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصومالي مهم لبحث الأوضاع الأخيرة

أكد عبدالجواد عبدالغني، أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية، جاء في توقيت مهم جدا، لبحث الأوضاع القائمة في الصومال خلال الفترة الأخيرة، ورغبة إثيوبيا في التدخل لحل الدولة.

وأوضح عبدالغني، خلال بيان له، أن تصريحات الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل أهمها، أن مصر في مقدمة الصفوف للدفاع على الأخوة الصوماليون، لأن الصومال دولة عربية ولها حقوق علينا، ليس فقط لأهمية موقعها الإستراتيجي في المنطقة العربية، وبعض الدول العربية ستؤازر مصر في موقفها مع الصومال.

دعم مصر للصومال

وأضاف لقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية تحركت لدعم دولة الصومال سياسيا ودبلوماسيا وعلى كل الأصعدة، وهو ما يعكس رفض المجتمع الدولي كله بما فيها دول شرق إفريقيا للخطوة الإثيوبية، مؤكدا أن الأمن القومي العربي هو دائما ما يكون أمن قومي لمصر، ومصر هي المدافع الأول عن الدول العربية.

وأشار عبدالغني، إلى أن العلاقات المصرية الصومالية قديمة ومتأصلة عبر التاريخ، وهي علاقة متوازنة وإستراتيجية دائمة التواصل بين قادة الدولتين، وهو ما يظهر جليا في جميع المواقف والمناسبات.