دبلوماسي أمريكي سابق: نشجع الجانب الفلسطيني لتكوين دولتهم المستقلة

قال إن ريتشارد شيمرر، دبلوماسي أمريكي سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاستعادة المحتجزين في المدى القصير من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتمكين الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

رفضها المعلن بحل الدولتين

وأضاف «شميرر»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما أشارت إليه الحكومة الإسرائيلية برفضها المعلن حل الدولتين، وأن هذا الأمر يمثل تغيرا في الوضع الحالي، وتحاول بشتى الوسائل وتطارد فكرها المعلن بتحديد دولة إسرائيل وقمع الفلسطينيين وتمنعهم من حقهم من أجل تدشين دولتهم المستقلة، وهناك العديد من المناقشات والمباحثات مع الجانب الفلسطيني بخصوص هذا الأمر.

الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى أن تثق في الإدارة الإسرائيلية من أجل حل الدولتين، مردفا: «نتحدث عن كيفية التغيير في المنطقة، ونثق بأن هنالك دعما من للإدارة الإسرائيلية تحصل عليه من خلال جو بايدن، والولايات المتحدة لديها دور هام لاستعادة الاستقرار في المنطقة الفلسطينية»، موضحًا أن هنالك دعما أمميا للدولة الفلسطينية، وهذا هو المتوقع، والولايات المتحدة تشجع الجانب الفلسطيني من أجل استقرار المنطقة وأن يكون لديهم حقهم المشروع بتكوين دولة فلسطينية مستقلة.