مسيرة مؤيدة للفلسطينيين على هامش فعاليات مهرجان صندانس في أمريكا

ما زالت قضية فلسطين حية على الساحة العالمية وسط أحداث العنف الدموية التي يشهدها قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي، وتزامنا مع الدور الحالية من مهرجان صندانس السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 28 يناير الجاري، دعا عدد من الداعمين إلى القضية الفلسطينية إلى مسيرة احتجاجية داعمة للشعب الفلسطيني.

وطالب منظمو احتجاج «دعوا غزة تعيش» من المشاركين التجمع لمظاهرة يوم الأحد بشأن العدوان الإسرائيلي على عزة في الشارع الرئيسي في بارك سيتي بولاية يوتا الأمريكية، وسيصل المتظاهرون بالحافلة وسيسيرون في الشارع بين الساعة 12 ظهرًا و1 ظهرًا، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وقال أحد منطمي الاحتجاج: «تعد بارك سيتي موطنًا لأكبر مهرجان سينمائي مستقل في الولايات المتحدة، يسافر عشرات الآلاف حول العالم لحضور هذا الحدث السينمائي، نهدف إلى السماح للمشاهدين الأفلام ومراسلي الأخبار بمعرفة أن ولاية يوتا تقف إلى جانب فلسطين».

وعلى الجانب الأخر، أكدت إدارة مهرجان صندانس السينمائي إن ليس لها علاقة بالمسيرة التي تم الدعوة لها، «تم إطلاع إدارة المهرجان على المظاهرة والتزامها بالحفاظ على بيئة سلمية، على الرغم من أن المنظمين لا ينتمون إلى المهرجان نفسه، إلا أن سلامة وأمن رواد المهرجان هي دائمًا موضع اهتمامنا، ونحن نعمل باستمرار مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لدعم بيئة مرحبة وملهمة وآمنة لجميع ضيوفنا».

نجوم وصناع السينما في مهرجان صندانس يوقعون على رسالة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

انتشرت أخبار المسيرة عبر المهرجان، بعد إصدار رسالة مفتوحة تحث النجوم وصانعي الأفلام البارزين الذين يحضرون المهرجان على استخدام منصاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، تم التوقيع على الرسالة من قبل العديد من الأسماء المعروفة بما في ذلك سوزان ساراندون، وميرا ناير، ومايك لي، وكين لوتش، وجون كوزاك، ونجمة فيلم «Scream» ميليسا باريرا.

وجاء خلال الرسالة: «نحن ندرك أنه في يوم من الأيام سوف يقوم مجتمعنا بإنتاج أفلام توثق هذه الإبادة الجماعية المروعة ويدافع عنها، ومع ذلك يظل الكثيرون صامتين الآن، بينما لا تزال لدينا فرصة لإنقاذ الأرواح».