عاجل.. أمريكا تتألم.. انهيار خطوط كهرباء وسقوط 61 قتيلاً

ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن ما لا يقل عن 61 شخصاً لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بسبب موجة العواصف الثلجية التي ضربت البلاد خلال الأسبوع الماضي، وتسببت في سقوط خطوط الكهرباء في عدة مناطق، بعضهم توفى نتيجة حوادث سير كذلك.

وأوضحت هيئة خبراء الأرصاد الجوية، مساء أمس، أن الملايين سيٌعانون من البرد القارس ويواجهون ظروفاً جليدية خطيرة، نتيجة مٌوجة شديدة من هواء القطب الشمالي ستستمر في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية نهاية هذا الأسبوع، مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة هذه الأجواء إلى أكثر من 60 شخصا.

حوادث مرور نتيجة الجليد

وبحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، فقد أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن وفاة شخصين آخرين نتيجة حوادث سير ذاتية على الطريق السريع في مقاطعة ليفلور الريفية شمال جاكسون، نتيجة الصقيع الذي غطى الطرقات.

وأوضحت أن درجات الحرارة المٌنخفضة والرياح الثلجية وطبقات الجليد السميكة تسببت في وقوع حوادث مرور أوقعت عشرات القتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيران، فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص، وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين من سوء الأحوال الجوية.

مناطق بلا كهرباء

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، إنه لا يزال الآلاف من السكان في منطقة بورتلاند بولاية أوريجون بدون كهرباء، نتيجة الأمطار منذ أمس الأول، على نحو تسبب في سقوط ما لا يقل عن 9 وفيات مرتبطة بالطقس بينهم 3 أشخاص، في بورتلاند قتلوا بسبب سقوط خط كهرباء.

وتسود توقعات بأن تتحسن موجة البرد التي تضرب الولايات المتحدة مع حلول نهاية الأسبوع الجاري، إذ أكدت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أنه في ظل عدم وجود تجديد إضافي لهواء القطب الشمالي القادم من كندا، يتوقع أن يكون هناك إحماء مٌطرد وسط البلاد ابتداء من الأحد المقبل.