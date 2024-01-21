انتشار فيروس جديد يصيب البشر في أمريكا.. مصدره الأغنام

حذّر علماء، في جاكسون بولاية وايومنج الأمريكية، من انتشار فيروس جديد قد يصيب البشر مصدره الأغنام، حيث إن الأغنام الكبيرة في ملجأ الأيائل الوطني من المتوقع أن تحمل فيروسًا قادرًا على الانتقال إلى البشر، وطلبوا من الجمهور التوقف عن ترك الأغنام البرية تلعق سياراتهم، حسبما ذكر موقع جاكسون هول جويد الإمريكي.

وأوضح مسؤولو ملجأ الأيائل الوطني في ولاية وايومنج الأمريكية، في بيان صحفي، أن الأغنام الكبيرة في ملجأ الأيائل الوطني أصبحت معتادة على الناس وتقترب بانتظام من المركبات لتلعق الملح والمعادن منها، حيث إن نقل اللعاب إلى المركبات لا يؤدي فقط إلى نشر المرض في جميع أنحاء القطيع، بل غالبًا ما تلعق العديد من الأغنام نفس الموقع، وهذا ما يعرض الأشخاص أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالفيروس.

فيروس جديد يصيب البشر في أمريكا

يُعرف العامل الممرض المثير للقلق باسم فيروس «أورف Orf» أو الإكثيما المعدية، وتتطور لدى الحيوانات المصابة بتقرحات جربية حول أفواهها، ووفقًا لموقع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عادة ما يصاب البشر بآفات على أيديهم.

وقال سام ألين، الطبيب البيطري للحياة البرية في ولاية وايومنج الأميركية، إن الفيروس قد يتسبب في إصابة الأغنام بعدوى أخرى في جلدها ولكنها قد تكون موجودة أيضًا بسبب أمراض أخرى في البيئة أو تغير طريقة تفاعلها معها، كما أن الأغنام البرية تتعافى عادة من الأعراض السريرية البصرية في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، فإنها تصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الأخرى خلال تلك الفترة.

تحذيرات من انتشار فيروس جديد

تاريخيًا، تسبب الالتهاب الرئوي في حدوث وفيات كبيرة في جاكسون هيرد، الذي يحتل سلسلة جبال جروس فينتر شرق جاكسون هول، وقال «ألين»، إن وجود الالتهاب الرئوي في القطيع ربما يكون قد أضعف أجهزتهم المناعية بما يكفي لتفشي فيروس أورف.