«اتفرج ببلاش».. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي «الرأس الأخضر» التي تكون على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، لذلك يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة للمباراة التي نوضحها في السطور التالية.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني مع كاب فيردي غدا الاثنين في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إذ هناك 9 قنوات مفتوحة تنقل المباراة بشكل مجاني والتي منها:

1- قناة الجزائر الأولى

القمر الصناعي: نايل سات:

التردد: 10992.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

2- قناة المغرب الرياضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

3- قناة الرياضية المغربية الأولى:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11642

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

4- قناة فوكس سبورت:

القمر الصناعي: Hot Bird 13B

التردد:11013.

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

5- قناة SuperSport

القمر الصناعي: Eutelsat 16.

التردد: 11097

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

6- قناة Canal+ Afrique

القمر الصناعي: Eutelsat 16A.

التردد: 11248

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

7- قناة StarTimes:

القمر الصناعي: Eutelsat 7A

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

8- قناة Kwese TV

القمر الصناعي: Eutelsat 7A

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ويمكن متابعة أيضا مباراة مصر و الرأس الأخضر عبر قناة beIN SPORTS وأيضا عبر الراديو، وذلك من خلال محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7، محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.