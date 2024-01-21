رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«اتفرج ببلاش».. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

كتب:

نهى نصر
10:37 م | الأحد 21 يناير 2024
منتخب مصر

منتخب مصر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي «الرأس الأخضر» التي تكون على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، لذلك يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة للمباراة التي نوضحها في السطور التالية.

القنوات الناقلة للمباراة 

من المقرر أن تقام مباراة المنتخب الوطني مع كاب فيردي غدا الاثنين في تمام  الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إذ هناك 9 قنوات مفتوحة تنقل المباراة بشكل مجاني والتي منها:

1- قناة الجزائر الأولى

القمر الصناعي: نايل سات:

التردد: 10992.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

2- قناة المغرب الرياضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

استقطاب: أفقي.

 معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

 3- قناة الرياضية المغربية الأولى:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11642

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

 4- قناة فوكس سبورت:

 القمر الصناعي: Hot Bird 13B

التردد:11013.

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

5- قناة SuperSport

 القمر الصناعي: Eutelsat 16.

التردد: 11097

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

 

 6- قناة Canal+ Afrique

 القمر الصناعي: Eutelsat 16A.

التردد: 11248

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

 

 7- قناة StarTimes:

 القمر الصناعي: Eutelsat 7A

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

 

8- قناة Kwese TV

 القمر الصناعي: Eutelsat 7A

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ويمكن متابعة أيضا مباراة مصر و الرأس الأخضر عبر قناة beIN SPORTS  وأيضا عبر الراديو، وذلك من خلال محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7، محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

اقرأ المزيد:

10 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية 2023

10 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية 2023

كيفية مشاهدة مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023
بقلم نهى نصر