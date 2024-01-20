6 معلومات عن حكم مباراة مصر وكاب فيردي بكأس الأمم الإفريقية 2023

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر ونظيره كاب فيردي «الرأس الأخضر» المقرر إقامتها الاثنين المقبل بكوت ديفوار، في ثالث مواجهات الفراعنة بالنسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ من المتوقع أن تكون مباراة حاسمة للغاية بالنسبة للمنتخب الوطني نظرا لتعادله أمام منتخبي موزمبيق وغانا، حيث يدير المباراة الحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، وذلك بعد الاستقرار عليه بشكل رسمي.

معلومات عن حكم مباراة مصر وكاب فيردي

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن الحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، الذي يدير مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية وفقا للبروفايل الخاص به:

- ولد محمد الحاج اللاهو في 2 مايو 1986 في العاصمة أنجمينا.

- بعد دراسته حصل على دبلوم IDE.

- بجانب دراسته كان اللاهو شغوفا بكرة القدم المحايدة، لذا اختار التحكيم في وقت مبكر.

- بدأ العمل في التحكيم عام 2004 بعد عمل شاق، أكمل تدريبه الأول في التحكيم في عام 2007.

- أدار عدة مباريات رسمية لـ CAF و FIFA ، لا سيما دوري أبطال إفريقيا، وتصفيات كأس إفريقيا للأمم.

- عرفت شخصيته بأنه رجل ودود يحب وظيفته، وأيضا وصف بالصدق والإصرار.

القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة

وهناك العديد من القنوات المجانية المفتوحة التي تنقل مباراة مصر و كاب فيردي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي منها:

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

3- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

4- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

5- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

6- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

7- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

8- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

9- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

10- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.