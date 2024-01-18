القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا.. بدون تشفير

تنطلق مباراة منتخبي مصر وغانا خلال ساعات قليلة، إذ من المتوقع أن تكون مباراة قوية وحاسمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك بعد تعادل المنتخب الوطني مع موزمبيق بنتيجة 2-2، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار وبدون تشفير.

القنوات الناقلة للمباراة دون تشفير

هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا التي تقام اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 وبدون تشفير والتي منها:

1- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

مباراة مصر وغانا

ويمكن متابعة مباراة مصر وغانا أيضا عبر الراديو من خلال محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7. محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108، تذيع أيضا قناة beIN SPORTS مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تكون مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني، مباراة قوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث تسعى مصر وغانا إلى التعافي من البداية المخيبة للآمال في كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه المنتخبان في مباراة حاسمة وذلك ضمن المجموعة الثانية.