وزير الإسكان يلقي محاضرة في «التخطيط العمراني» عن النهضة التنموية بمصر

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين من أجل الارتقاء بمستوى خريجي الكلية، وإطلاعهم على متطلبات سوق العمل.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بدعوة عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، له، لإلقاء محاضرة عامة بالكلية، لبيان جهود الدولة المصريه في التنمية المكانية، والنهضة التنموية الكبيرة التى شهدتها كل ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وكذا التطرق إلى سبل التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.

الارتقاء بمستوى خريجي الكلية

وأكد وزير الإسكان، أهمية منهج التخطيط فى حياة الفرد والمجتمع، فالحلم لا يتحول إلى حقيقة قائمة على أرض الواقع، إلا عندما يتم وضع الخطط المناسبة لتنفيذه وتحقيقه فى ضوء الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، الذي أعده نخبة من المخططين المصريين، وتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.

تعميق مجالات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات

من جانبه أكد الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، حرص الكلية على تعميق وتوسيع مجالات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من أجل الربط بين المنهج العلمي النظري، والتطبيقات العملية على أرض الواقع، وإتاحة الفرصة لأبناء الكلية للتعرف على متطلبات سوق العمل.

وفي ختام اللقاء حرص عميد الكلية على تقديم درع الكليه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقديرا لجهوده في مجال قطاع الإسكان.