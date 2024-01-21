خبير شؤون دولية: مناورة «الناتو» تؤكد جاهزيته لردع أي هجوم روسي محتمل

أكد أولي براون، خبير الشؤون الدولية، إنَّ مناورة حلف الناتو ترمي إلى تأكيد الثقة بين أعضاء التحالف، موضحًا: «هذه الدول على أهبة الاستعداد للدفاع برًا وبحرًا وجوًا، والناتو لديه تعداد جيشي منتظم ولديه جاهزية لشن الحرب».

«براون»: حلف الناتو جاهز لشن هجمات ردع ضد أي تحرك روسي

وأضاف «براون»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي: «حلف الناتو جاهز لشن هجمات ولديه خطة واضحة وقدرة كاملة لردع أي هجوم روسي تجاه دول الأعضاء أو حلف شمال الأطلسي».

وتابع خبير الشؤون الدولية: «لدى الحلف الاستعداد التام لردع أي هجوم روسي، ودول الناتو ترمي لتعزيز قدراتها من أجل تحقيق هذه الرؤية».

أسباب حلف الناتو وراء المناورات العسكرية

وأشار إلى أن الحلف لديه السبب وراء هذه المناورات، كما أن لديه التنظيم الكامل والأمور الحربية الجاهزة من أجل شن أي حرب، إذ يشارك 90 ألف جندي في هذه المناورة، وهذا يعد مشاركة عدد كبير للغاية من الجنود.