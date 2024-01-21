مصر تتسلم 62 ألف طن قمح من روسيا في ميناء دمياط البحري

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة خلال 24 ساعة، بينما غادر 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 41 سفينة منها السفينة «ANNA SMILE» التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ62 ألفا و338 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبحسب بيان عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20 ألفا و361 طنا تشمل 1648 طن رمل و1000 طن كسب صويا و9300 طن يوريا و4046 طن مولاس و1500 طن أسمنت معبأ و2867 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56 ألفا و263 طنا تشمل 12 ألفا و500 طن ذرة و1201 طن خشب زان و3900 طن فول و13 ألفا و153 طن قمح و10 آلاف و790 طن خردة و650 طن فول صويا و450 طن نواتج تقطير و4164 طن زيت طعام و9455 طن حديد.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 111 ألفا و222 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و899 طنًا، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3786 حاوية مكافئة.