دعاء قيام الليل للرزق.. اسمعه بصوت مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين

دعاء قيام الليل للرزق، من الأدعية التي يحرص المسلم على ترديدها في جوف الليل، تقربا إلى الله، طلبا للرزق وقضاء الحاجة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء يُغير القدر ويفرج الهموم، فضلاً أنه من العبادات التي يتقرب فيها العبد من الله عز وجل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء: «لا يرد القضاء إلا الدعاء».

دعاء قيام الليل للرزق

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية دعاء قيام الليل للرزق، بصوت الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين:

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

«اللهم صب علينا الخير صباً صباً، ولا تجعل عيشنا كداً كداً، اللهم وسع أرزاقنا، وأعطنا من خزائن رزقك يا رب العالمين».

«اللهم افتح لنا الأبواب وهيئ لنا الأرزاق، وأقض لنا الحاجات، وأقضي لنا الحاجات، ويسر لنا العسرات، وفرج لنا الكربات، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم».

قيام الليل

وفي إطار الحديث عن دعاء قيام الليل للرزق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء اتفقوا أن أول الليل يبدأ بالتزامن مع غروب الشمس، موضحة أن الفقهاء اختلفوا في تحديد آخر قيام الليل؛ مشيرة إلى أن الراجح من أقوال الفقهاء: أنه ينتهي بطلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق؛ استنداً إلى قول الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: 114]، فالمقصود بقوله تعالى: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ أي: صلاة المغرب وصلاة الفجر.