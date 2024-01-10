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عضو لجنة الفتوى بالأزهر: قيام الليل يبدأ من هذا التوقيت

كتب:

رؤى ممدوح
06:59 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الصلاة- تعبيرية

الصلاة- تعبيرية

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن هناك متسعا لوقت قيام الليل، فلا يشترط أن يأخذ المسلم أمر قيام الليل بالمثالية، لكن المقصود هو الصلاة والدعاء عندما يحل الليل.

توقيت قيام الليل

وتابع عضو لجنة الفتوى في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، «كأن تنتظر أن تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، وهكذا وأنت تعلم أنك في كل مرة تفشل في هذا الأمر، ويضيع عليك قيام الليل».

وأضاف: «فلذلك إذا نويت قيام الليل فعليك القيام بعد العشاء»، لافتاً إلى أنّه لا يشترط أن تكون صلاة القيام قبيل النوم بدقائق، لأن الفرد قد يغشاه النعاس والتعب، فيشعر بالكسل وتضيع الصلاة».

ساعة استجابة الدعاء

وواصل «لاشين»:«استغل أى وقت في الليل وصل فيه، بعد العشاء مباشرة أو بعدها بساعة أو اثنتين وأنت في حالة جيدة وإن في كل ليلة ساعة يُستجاب فيها الدعاء فتحروها واسألوا الله ما شئتم».

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