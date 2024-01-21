قصواء الخلالي: لابد من سياسة وخطة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن الكيان الصهيوني يعيش أزمة سياسية داخلية في ظل استمرار الصراع الدائر في غزة.

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية «منهجية»

ووصفت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «cbc»، اليوم الأحد، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية «منهجية» وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة «سي بي سي» من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.

سياسة وخطة للاقتصاد المصري

وأشارت «الخلالي» إلى أنه لابد من سياسة وخطة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، موضحًَا أنه يجب التخلي عن المنهجية القديمة في السياسة المصرية، ويجب أن يكون هناك خطة تدعم الدولة المصرية والمصريين، وأنه يجب كبح جماح التضخم وضخ المزيد من العملة وتحجيم السوق الموازي وغيرها من الإجراءات.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة «سي بي سي» من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.