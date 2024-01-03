وزير إسرائيلي يتحدى الخارجية الأمريكية: لم نعد نجمة على علم أمريكا

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أعلنت فيه رفضها لاقتراحه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإنشاء مستوطنات به.

لم نعد نجمة على العلم الأمريكي

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فان الوزير المتطرف رد على بيان الخارجية الأمريكية قائلا: «إنني أقدر كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع كل الاحترام الواجب، لم نعد نجمة على العلم الأمريكي، الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن بادئ ذي بدء، سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل، هجرة مئات الآلاف من غزة، والسماح لسكان عطاف بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمان تحت حماية جنود جيش الدفاع الإسرائيلي».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت رفضها، لتصريحات بتسلئيل سموتيريتش وزير مالية الاحتلال وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أخبرتهم مرارا بأن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياستها ويجب أن تتوقف فورا.