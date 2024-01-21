نص خطبة الجمعة القادمة: الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفاني

أعلنت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة، بعنوان: «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفاني وعظم الجزاء»، وبدأت خطبة الجمعة القادمة بـ«الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وأشهد أن لا إلهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللهُمَّ صَلِّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

وأضافت في خطبة الجمعة القادمة: «فإن الوطن من الكليات والمقاصد الضرورية التي أحاطها ديننا الحنيف بسياجات عظيمة من الحفظ والرعاية، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والدفاع عن الأوطان سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء الذين يفتدون أوطانهم بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون».

خطبة الجمعة القادمة

وتابع وزير الأوقاف: «مما لا شك فيه أن تقوية شوكة الدولة الوطنية والدفاع عنها واجب شرعي ووطني، وأن على كل منا أن يدافع عن وطنه من موقعه، جنديا كان أو شرطياً أو كاتبا أو مفكرًا أو إعلاميًا، أو معلمًا أو حرفيًا أو مزارعًا، فالدفاع عن الأوطان في كل مجال من فروض الكفايات؛ إذ إن الأوطان لكل أبنائها، وإنما تستقر وتحمى وتحفظ بهم وبجهدهم وعرقهم جميعًا، حيث يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

والله در القائل:

وَلِلأَوطانِ فِي دَم كُلِّ حُرِّ

* يَدُ سَلَفَت وَدَينَ مُسْتَحقُ وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بالمنايا

* إذا الأحرار لم يُسقوا ويسقوا بلاد مات فتيتها لتحيا

* وزالوا دونَ قَوْمِهِمْ لِيَبقوا